Умер известный поп-певец Джордж Майкл

Лондон, , 02:59 — REGNUM Из жизни ушел легендарный британский поп-певец Джордж Майкл, сообщил телеканал BBC. Артист скончался на 54 году жизни.

Отмечается, что в настоящее время еще не определена точная причина смерти. Однако сотрудники полиции поспешили заверить, что никаких «подозрительных обстоятельств» нет.

О кончине поп-певца сообщил его агент по рекламе. Он заявил, что Джордж Майкл умер спокойно дома в период Рождества. Агент артиста также отметил, что семья умершего просит уважать конфиденциальность в это эмоциональное и трудное время. Поэтому других комментариев пока нет.

Напомним, что Джордж Майкл обрел свою популярность 80-х годах, когда выступал в дуэте «Wham!». Самыми известными композициями группы являются «Last Christmas» и"Careless Whisper». За свою карьеру артист также получил две премий «Грэмми».