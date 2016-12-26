Понедельник, 26 Декабря 2016 года
03:01:48 МСК

Кадыров: Глумление над гибелью невинных бесчеловечно

Общество
«В Киеве простые люди несут цветы к зданию нашей дипмиссии, а чиновники несут «Боярышник»

Грозный, 26 Декабря 2016, 01:38 — REGNUM  В то время когда миллионы российских граждан скорбят о погибших во время крушения самолета Ту-154 над Черным морем, а граждане других стран несут цветы к российскому посольству, находятся люди, которые позволяют себе использовать трагическую гибель людей для борьбы с Россией. Бесчеловечное глумление позволяют себе не только украинские чиновники, но и представители либерального крыла России, заявил в понедельник, 26 декабря, глава Республики Чечня Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram.

«В Киеве простые люди несут цветы к зданию нашей дипмиссии, а чиновники несут «Боярышник». Глумление над жертвами и другой трагедии. — отмечает Кадыров. — Некоторые представители либерального крыла в России не отстают в своих античеловеческих пасквилях. Трагическую гибель людей эти лицемеры используют как основу борьбы с внутренней и внешней политикой России».

По мнению чеченского лидера конечной целью этих злобных нападок является развязывание войн, разрушение государство и смерти миллионов людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник украинского президента Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил о том, что известие о гибели 92 российских граждан в авиакатастрофе над Черным морем вызвало у него желание принести к посольству РФ бутылку «Боярышника». Данное явление прокомментировал член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич. По его словам, американский эксперимент по созданию «нового человека» на Украине увенчался успехом, в результате чего в постмайданном украинском обществе вылезло наружу много «всякой мрази».

Читайте также: В Совфеде ответили на язвительный пост Бирюкова про «Боярышник»

Читайте развитие сюжета: Парк в Белграде готовы назвать парк в честь хора имени Александрова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Катастрофа Ту-154 над Черным морем
Главное сегодня
NB!
26.12.16
Frexit: «Марин Ле Пен обещает вывести Францию из ЕС»
ПарижФранция Обсуждение выхода США из НАТО Политика
NB!
26.12.16
Россия скорбит по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
25.12.16
Анатолий КошкинКурилы: уступки России противоречат Конституции РФ и, главное, напрасны
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
25.12.16
В Совфеде ответили на язвительный пост Бирюкова про «Боярышник»
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
25.12.16
Прощальный разворот демократов США над Израилем
ВашингтонСША Палестино-израильские отношения Политика
NB!
25.12.16
Илья РозенфельдУ современной Украины редкий талант превращать друзей во врагов: Израиль
Тель-АвивИзраиль Украина глазами экспертов Политика
NB!
25.12.16
La Vanguardia: «В распаде СССР виноваты Ельцин и народ»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
25.12.16
Ариф АсалыоглуПочему спецслужбы Турции не защитили посла России?
АнкараТурция Убийство российского посла в Турции Политика
NB!
25.12.16
«Погибли как герои, они отправлялись с миссией добра в истерзанный Алеппо»
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Станислав Тарасов«Грабли» для тюркоязычных государств, или Куда ведёт пантюркизм?
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
25.12.16
Уточненные данные: на борту Ту-154 было 93 человека
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Появились данные о пассажирах и членах экипажа упавшего Ту-154
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Обломки пропавшего Ту-154 Минобороны РФ найдены в Черном море
КраснодарРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Путину доложили об исчезновении Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
В пропавшем Ту-154 находится Ансамбль песни и пляски имени Александрова
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
СМИ: вылетевший из Сочи Ту-154 пропал с экранов радаров
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Кабмин Турции утвердил соглашение с Россией по «Турецкому потоку»
АнкараТурция Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток» Экономика
NB!
25.12.16
ДНР: ВСУ начали очередное перемирие тремя тысячами обстрелов
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
25.12.16
Белый дом признал, что для США Китай опаснее, чем Россия
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
25.12.16
Дмитрий БуяновКому нужна была война в Афганистане?
КабулАфганистан REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
25.12.16
Трамп: «Израиль потерпел большое поражение в ООН»
ВашингтонСША Палестино-израильские отношения Политика
ещё главное