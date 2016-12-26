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В Минтрансе объяснили большой разброс обломков потерпевшего крушение Ту-154

Общество
Самолет Минобороны Ту-154 разбился в 1,5 км от береговой линии неподалеку от Сочи

Москва, 26 Декабря 2016, 00:45 — REGNUM  В министерстве транспорта РФ объяснили, с чем связан большой разброс обломков потерпевшего крушение самолета Минобороны Ту-154. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Минтранса России Максима Соколова, обломки находятся на очень большой расстоянии из-за сильного течения. Соколов возглавляет правительственную комиссию, которая была создана в связи с крушением лайнера.

Самолет Ту-154 направлялся в сирийскую Латакию. Он исчез с экранов радаров в воскресенье, 25 декабря, около 5:30 по московскому времени. Это произошло почти сразу после вылета самолета из аэропорта Сочи, где был на заправке.

На борту воздушного судна находились 92 человек, восемь из которых были членами экипажа. Большая часть пассажиров — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая дирижера Валерия Халилова. На борту находились и российские журналисты «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда», а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

Операция в районе авиакатастрофы продолжается круглосуточно. Согласно последней информации, из воды подняты тела 11 жертв крушению самолета. Отмечается, что версия теракта не является ключевой.

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