На борту Ту-154 находился бывший бэк-вокалист группы «Любэ»

Он работал в группе в начале 90-х годов

Москва, , 00:23 — REGNUM Бывший бэк-вокалист группы «Любэ», артист ансамбля Александрова Евгений Насибулин находился на борту потерпевшего крушение в воскресенье, 25 декабря, самолета Ту-154. Об этом заявил Андрей Лукинов, руководитель «Центра имени Игоря Матвиенко», пишут РИА Новости.

Лукинов отметил, что бывший бэк-вокалист работал в группе в начале 90-х годов. Руководитель центра выразил свои глубокие соболезнования родным и близким Евгения Насибулина.

Группа «Любэ» с хором имени Александрова часто вместе записывала песни. Так, последний раз группа и ансамбль совместно записывали гимн Сухопутных войск в октябре этого года, подчеркнул Лукинов.

Напомним, что Ту-154, направлявшийся в сирийскую Латакию, исчез с экранов радаров в воскресенье, 25 декабря, около 5:30 по московскому времени. Это произошло почти сразу после вылета самолета из аэропорта Сочи, где был на заправке. На борту воздушного судна находились 92 человек, восемь из которых были членами экипажа. Большая часть пассажиров — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая дирижера Валерия Халилова, а также российские журналисты.

Операция в районе авиакатастрофы продолжается круглосуточно. Согласно последней информации, из воды подняты тела 11 жертв крушению самолета.

В Минобороны РФ сообщали, что предположительное место падения Ту-154 под Сочи определено. В этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора. Продолжается переброска самолетами ВТА водолазов и водолазного оборудования из пунктов постоянной дислокации.

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