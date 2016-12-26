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Предположительное место падения Ту-154 определено

Общество
25 декабря самолет Ту-154 направлялся с подмосковного аэродрома «Чкаловский» в Сирию на авиабазу Хмеймим

Сочи, Краснодарский край, 25 Декабря 2016, 23:46 — REGNUM  Сотрудникам специальных служб, проводившим поисковые работы в районе катастрофы самолета Ту-154 под Сочи, удалось определить предположительное место падения воздушного судна. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (РФ).

«В этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора, — говорится в сообщении.— Продолжается переброска самолетами ВТА водолазов и водолазного оборудования из пунктов постоянной дислокации».

Кроме того, в аэропорт Адлер в ближайшее время прибудут специалисты Северного флота с телеуправляемыми подводными аппаратами «Тайгер» и «Фалькон».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря самолет Ту-154 направлялся с подмосковного аэродрома «Чкаловский» в Сирию на авиабазу Хмеймим. Около 05:40 мск, после взлета с аэродрома Адлера, где самолет проходил дозаправку, лайнер пропал с радаров. Позже стало известно, что самолет потерпел крушение в акватории Черного моря.

На борту воздушного судна находились 92 человека. Информации о выживших нет.

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