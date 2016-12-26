Крушение Ту-154 в районе Сочи: Версия теракта не является основной

Сочи, Краснодарский край, , 23:21 — REGNUM Версия теракта не рассматривается как основная при расследовании крушения самолета Ту-154 в акватории Черного моря. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах.

«Самолет Ту-154 вылетел с аэродрома Чкаловский, где пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись, — говорит собеседник агентства. — Планировалась его дозаправка в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер».

Источник добавил, что в Адлере самолет Ту-154 был взят под охрану, дозаправку осуществлял штатный персонал.

«На борт поднимались только 2 пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман с целью контроля заправки», — говорит источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2016 г. в районе Сочи упал самолет Минобороны РФ Ту-154. На борту воздушного судна, направлявшегося в Сирию на авиабазу Хмеймим, находились 92 человека — 8 членов экипажа и 84 пассажира (участники ансамбля имени Александрова, сотрудники СМИ, а также Доктор Лиза — Елизавета Глинка).

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