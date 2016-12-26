РФС выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154
Москва, 25 Декабря 2016, 22:26 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ту-154, который принадлежал Минобороны Российской Федерации (РФ). Об этом сообщается в воскресенье, 25 декабря, на сайте организации.
«РФС глубоко скорбит и выражает соболезнования всем родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154, принадлежащий Минобороны РФ, упал 25 декабря 2016 г. в районе Сочи. На борту воздушного судна, направлявшегося на авиабазу Хмеймим в Сирию, находились 92 человек (члены экипажа, участники ансамбля имени Александрова, сотрудники СМИ, а также доктор Лиза — Елизавета Глинка.
Информации о выживших нет.
Читайте также: Представитель ВС РФ сообщил об исправности разбившегося Ту-154
Читайте также: Поисковая операция в районе падения Ту-154 будет вестись круглосуточно
- 25 Декабря 2016 Поисковая операция в районе падения Ту-154 будет вестись круглосуточно
-
- 26 Декабря 2016 NB!Россия скорбит по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем
-
- 25 Декабря 2016 Крушение Ту-154 в районе Сочи: Версия теракта не является основной
-
- 25 Декабря 2016 Предположительное место падения Ту-154 определено