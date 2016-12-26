РФС выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154

Москва, , 22:26 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ту-154, который принадлежал Минобороны Российской Федерации (РФ). Об этом сообщается в воскресенье, 25 декабря, на сайте организации.

«РФС глубоко скорбит и выражает соболезнования всем родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154, принадлежащий Минобороны РФ, упал 25 декабря 2016 г. в районе Сочи. На борту воздушного судна, направлявшегося на авиабазу Хмеймим в Сирию, находились 92 человек (члены экипажа, участники ансамбля имени Александрова, сотрудники СМИ, а также доктор Лиза — Елизавета Глинка.

Информации о выживших нет.

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