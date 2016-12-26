Представитель ВС РФ сообщил об исправности разбившегося Ту-154

Москва, , 21:46 — REGNUM Самолет Ту-154 Минобороны России, потерпевший 25 декабря крушение в акватории Черного моря, был технически исправен. Об этом, как передает RT, заявил начальник службы безопасности полётов Вооружённых сил (ВС) Российской Федерации Сергей Байнетов.

«Самолет был технически исправен, — сказал он. — Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 г».

Байнетов добавил, что военный летчик первого класса майор Роман Волков, являвшийся командиром экипажа самолета, неоднократно выполнял полеты по заданному маршруту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Краснодарском крае потерпел крушение самолет Минобороны Ту-154. На борту воздушного судна, направлявшегося на авиабазу Хмеймим в Сирию, находились 92 человека.

Информации о выживших пока нет.

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