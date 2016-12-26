В Совфеде ответили на язвительный пост Бирюкова про «Боярышник»
Москва, 25 Декабря 2016, 20:29 — REGNUM В Совфеде осудили предложение советника президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова принести к посольству России бутылки «Боярышника», передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.
«Уму непостижимо, сколько всякой мрази вылезло наружу после украинского майдана. Все эти Парасюки, Богдановы и им подобные родом именно оттуда», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.
«Американцы могут довольно потирать руки: их эксперимент по созданию на Украине «нового человека» увенчался полным успехом», — сказал сенатор.
Бирюков на своей странице в соцсети Facebook позлорадствовал по поводу крушения воздушного судна Ту-154, принадлежащего Минобороны.
«Грохнулся самолет МО РФ…, — пишет Бирюков. — Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку Боярышника».
Самолет, летевший в Сирию, упал в Черное море, на борту находились 92 человека.
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