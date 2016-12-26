Крушение Ту-154: Большинство тел погибших могут оставаться внутри фюзеляжа

Краснодар, , 20:23 — REGNUM Большинство тел погибших пассажиров и членов экипажа потерпевшего крушение самолета Ту-154 под Сочи (Краснодарский край) могут находиться внутри фюзеляжа воздушного судна. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил источник в силовых структурах.

«По оценке экспертов, тела погибших при крушении Ту-154 находятся, скорее всего, внутри фюзеляжа на глубине порядка 60 метров», — уточнил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154 Минобороны России пропал с радаров в воскресенье утром, 25 декабря, практически сразу после взлета из аэропорта Адлера (Краснодарский край). Специалисты обнаружили фрагменты воздушного судна в акватории Черного моря около берегов Сочи.

На борту самолета находились 92 человека. Информации о выживших пока нет.

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