Угонщиками ливийского самолета грозит пожизненный срок

Валлетта, , 19:37 — REGNUM Угонщикам пассажирского воздушного судна A320, принадлежащего ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, грозит пожизненный срок. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

«Мальтийский суд предъявил официальные обвинения 2-м ливийцам, угнавшим самолет из Ливии на Мальту, — говорится в сообщении. — Муса Саха и Ахмед Али заявили в суде, что считают себя невиновными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиалайнер ливийской авиакомпании Afrikiyah Airways A320 был захвачен угонщиками во время внутреннего авиарейса из города Себха в Триполи. На борту воздушного судна было 118 человек, включая 7-х членов экипажа.

Захватившие A320 люди потребовали взять курс на Мальту, где отпустили пассажиров, попросили политического убежища и сдались.

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