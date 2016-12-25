Глава СПЧ: Доктор Лиза была уникальным человеком
Москва, 25 Декабря 2016, 19:19 — REGNUM Память исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки (известной как Доктор Лиза), погибшей 25 декабря в результате крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае, необходимо увековечить. Об этом глава Совета при президенте по содействию развитая гражданского общества и правам человека Михаил Федотов сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва».
«Безусловно, мы будем настаивать на том, чтобы память о Елизавете Петровне Глинке была увековечена, — сказал Федотов. — Она была человеком абсолютно уникальным. Это был действительно ангел добродетели, который спустился к нам на землю, чтобы делать людям добро. Это была ее миссия».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Доктор Лиза была среди пассажиров Ту-154 Минобороны России, потерпевшего катастрофу под Сочи. Фрагменты самолета, направлявшегося в Сирию, были обнаружены в акватории Черного моря около берегов Сочи 25 декабря.
Читайте также: Погибшая в авиакатастрофе Ту-154 Доктор Лиза везла в Сирию лекарства
- 25 Декабря 2016 Власти Петербурга просят горожан воздержаться от веселья в день траура
-
- 25 Декабря 2016 Сведений о выживших в катастрофе с Ту-154 нет – Минтранс
-
- 25 Декабря 2016 Медики держат на контроле адреса родственников погибших в катастрофе Ту-154
-
- 25 Декабря 2016 Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154