Глава СПЧ: Доктор Лиза была уникальным человеком

«Безусловно, мы будем настаивать на том, чтобы память о Елизавете Петровне Глинке была увековечена»

Москва, , 19:19 — REGNUM Память исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки (известной как Доктор Лиза), погибшей 25 декабря в результате крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае, необходимо увековечить. Об этом глава Совета при президенте по содействию развитая гражданского общества и правам человека Михаил Федотов сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Безусловно, мы будем настаивать на том, чтобы память о Елизавете Петровне Глинке была увековечена, — сказал Федотов. — Она была человеком абсолютно уникальным. Это был действительно ангел добродетели, который спустился к нам на землю, чтобы делать людям добро. Это была ее миссия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Доктор Лиза была среди пассажиров Ту-154 Минобороны России, потерпевшего катастрофу под Сочи. Фрагменты самолета, направлявшегося в Сирию, были обнаружены в акватории Черного моря около берегов Сочи 25 декабря.

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