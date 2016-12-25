Власти Петербурга просят горожан воздержаться от веселья в день траура

В связи с трагедией в Петербурге отменили новогоднее световое шоу на Дворцовой площади

Санкт-Петербург, , 19:06 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко обратился к жителям города с просьбой не проводить вечеринки и другие развлекательные мероприятия в общенациональный день траура, объявленный 26 декабря в связи с катастрофой самолета Минобороны РФ Ту-154 над Черным морем. Об этом сегодня, 25 декабря, проинформировала пресс-служба Смольного.

Ранее в Смольном сообщили об отмене намечавшегося на понедельник новогоднего мультимедийного шоу на Дворцовой площади, которое ранее собирался посетить президент России Владимир Путин. Глава государства отказался от этого намерения в связи с трагедией.

«В авиакатастрофе самолета Ту-154 близ Сочи погибли артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, сотрудники Министерства обороны. Среди них были и петербуржцы — Антон Губанков, Дмитрий Рунков, Оксана Бадрутдинова», — напомнил своем обращении к петербуржцам губернатор Георгий Полтавченко.

Глава города попросил жителей Петербурга «не проводить в этот день предновогодние вечеринки и другие развлекательные мероприятия, а теле‑ и радиокомпании — воздержаться от показа увеселительных и предновогодних программ».

Ранее Полтавченко от имени всех петербуржцев выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа.

Напомним, в авиакатастрофе над Черным морем погиб директор департамента культуры Министерства обороны России, известный петербургский тележурналист Антон Губанков — в 1997—2008 годах — глава корпункта РТР в Санкт-Петербурге, руководитель программы «Вести-Петербург» ВГТРК, в 2008—2011 годах — председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Вместе с Губанковым погибла его помощница Оксана Бадрутдинова. Она также также работала в Комитете по культуре Санкт-Петербурга, а затем в департаменте культуры Министерства обороны России.

Еще одним петербуржцем на борту разбившегося лайнера был Дмитрий Рунков — журналист телеканала «Санкт-Петербург», лишь недавно перешедший на работу редакцию новостей «Первого канала». Прежде он работал корреспондентом телеканала «100ТВ», освещал работу Заксобрания Петербурга.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура на всей территории страны в связи с крушением самолета Ту-154 в Краснодарском крае, на борту которого находились 92 человека. Все они погибли.

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