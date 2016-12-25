Асад выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154 в Краснодарском крае

Дамаск, , 17:08 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования народу Российской Федерации в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем. Об этом, как передает RT, говорится в телеграмме сирийского лидера, которая была направлена президенту РФ Владимиру Путину.

«С огромным прискорбием мы (власти Сирии) получили известие о крушении самолета Ту-154, на борту которого находились наши дорогие друзья, которые хотели разделить с нами и жителями Алеппо радость победы и праздников», — говорится в сообщении.

В тексте телеграммы также отмечается, что народ Сирии скорбит вместе с РФ и готов продолжать совместную борьбу с терроризмом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Минобороны РФ Ту-154, на борту которого находилось 92 человека, пропал с радаров утром, 25 декабря, почти сразу после вылета из аэропорта Адлер. Фрагменты самолета были обнаружены в акватории Черного моря около берегов Сочи.

В Совфеде опровергли версию теракта, также известно, что самолет трижды проходил капитальный ремонт.

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