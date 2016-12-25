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Личности погибших в авиакатастрофе Ту-154 установит генетическая экспертиза

Общество
Вероятнее всего, родственники не смогут опознать тела погибших
Самолёт Ту-154
Иллюстрация: Mil.ru
Самолёт Ту-154

Москва, 25 Декабря 2016, 16:35 — REGNUM  Для опознания останков жертв крушения самолета Минобороны РФ Ту-154, который потерпел крушение сегодня, 25 декабря, утром в Черном море близ Сочи, вероятнее всего, потребуется генетическая экспертиза. Об этом заявил директор Центра имени Сербского Зураб Кекелидзе. По его словам, существует большая вероятность того, что сами родственники опознать тела не смогут.

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На месте крушения Ту-154 в Сочи найдены десять тел

Также он добавил, что специалисты московского Центра имени Сербского готовы оказать помощь и проконсультировать сочинских врачей в ходе опознания тел пассажиров, передают «Вести FM».

Напомним, согласно списку, опубликованному на официальном сайте Минобороны РФ, на борту разбившегося Ту-154, который направлялся в Сирию, находились 64 артиста Ансамбля песни и пляски имени Александрова, среди которых — три юных балерины, а также руководитель ансамбля Валерий Халилов. Кроме того, в командировку в Сирийскую Арабскую Республику летела член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, девять представителей трех федеральных телеканалов.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154 Министерства обороны РФ пропал с радаров после вылета из Сочи в 5:25 мск. На борту воздушного судна находились 92 человека. Самолет направлялся в Сирию на авиабазу «Хмеймим», где артисты должны были поздравить с Новым годом военнослужащих базы в сирийской Латакии.

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