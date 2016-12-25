Ведущий солист ансамбля Александрова не попал на борт разбившегося Ту-154

Москва, , 13:48 — REGNUM Ведущий солист-вокалист Ансамбля имени Александрова народный артист России Вадим Ананьев чудом избежал гибели в авиакатастрофе под Сочи, в которую сегодня утром попал самолет Минобороны РФ Ту-154. Он, как и остальные артисты ансамбля должен был лететь в Сирию, однако по счастливой случайности, остался дома, передает телеканал «Звезда».

Также по теме: Уточненные данные: на борту Ту-154 было 93 человека

В пропавшем Ту-154 находится Ансамбль песни и пляски имени Александрова

Накануне у 57-летнего музыканта родился сын, который стал его третьим ребенком в семье. Как рассказал сам народный артист, он решил помочь супруге, которая плохо себя чувствовала, и отпросился у руководства. Поэтому и не попал на злополучный рейс. Концерт был небольшой, и не требовалось присутствие всей труппы.

«Полетели мои коллеги и друзья — хор, примерно 50 человек, группа баянистов и балалаечников. Они должны были дать один концерт и вернуться. Я пока не знаю, что сказать, надеюсь на лучшее», — цитирует «Российская газета» слова Вадима Ананьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в качестве возможных причин катастрофы называется ошибка пилотирования или техническая неисправность на борту. Погода в качестве вероятной причины, приведшей к гибели самолета, не рассматривается. В этот день видимость была достаточной, ветер слабый. У берегов Сочи спасатели и представители Минобороны проводят поисково-спасательную операцию. Согласно списку, опубликованному Минобороны РФ, на борту Ту-154 находились 93 человека. Погибли все кроме трех артистов ансамбля — 64 человека, а также художественный руководитель, дирижер Валерий Халилов.

Также в командировку в Сирию летели три сотрудника НТВ — корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов, корреспондент телеканала «Звезда» Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский и трое журналистов Первого канала — корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

По оценкам специалистов, шансов выжить у пассажиров Ту-154 практически не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Госкомиссию по расследованию причин гибели Ту-154 возглавит Максим Соколов