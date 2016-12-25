Мэр Москвы выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе ТУ-154

Москва, , 11:26 — REGNUM Мэр Москвы ИА REGNUM выразил соболезнования родных и близким погибших при крушении самолета Минобороны РФ ТУ-154, разбившегося в Сочи.

«Соболезную близким находившихся на борту разбившегося самолета. Страшная трагедия», — написал градоначальник в своем микроблоге в Твиттер.

Глава российской столице также добавил, что поручил департаменту соцзащиты оказывать необходимую помощь.

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Напомним, самолет ТУ-154 пропал с экранов радаров сегодня, 25 декабря, спустя 20 минут после вылета из международного аэропорта «Адлер» в Сочи при выполнении планового перелета. По информации представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, на борту было 83 пассажира и 8 человек экипажа. В настоящее время министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по организации поисково-спасательной операции пропавшего в Сочи.

Самолет рухнул в Черное море. Обломки найдены в 5,5 км от берега.

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