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Дед Мороз на квадроцикле открыл новогодние торжества в Петербурге

Общество
Начало праздничным дням ознаменовало зажжение ёлки на Дворцовой площади
1 / 20 В Петербурге дан старт новогодним праздникам
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
В Петербурге дан старт новогодним праздникам

Санкт-Петербург, 25 Декабря 2016, 14:06 — REGNUM  Новогодние и рождественские торжества официально стартовали в Санкт-Петербурге. По сложившейся традиции, символом их начала стало зажжение огней на главной городской ёлке Северной столицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Для этого на Дворцовую площадь, которую накануне вечером заполнили взрослые и дети, петербуржцы и гости города, из Великого Устюга прибыл Всероссийский Дед Мороз.

Причем, соответствуя современным тенденциям и с учетом отсутствия в Петербурге снега, новогодний волшебник добрался до главной городской площади не на санях, а на квадроцикле.

18 / 20 Свита Деда Мороза
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Свита Деда Мороза

А до начала церемонии Дед Мороз навестил пациентов детской городской больницы №2 Святой Марии Магдалины и детского хосписа, побывал в Центре для детей и сирот, оставшихся без попечения родителей, а также в Суворовском училище.

Компанию новогоднему старцу во время открытия торжеств на Дворцовой площади составили губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, пожелавшие горожанам исполнения загаданных желаний.

После того, как Дед Мороз зажег огни на главной елке города, праздник на Дворцовой площади продолжился мультимедийным шоу «Новогоднее поздравление» и концертной программой.

12 / 20 На Дворцовой показали мультимедийное шоу
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
На Дворцовой показали мультимедийное шоу

В тот же день на Пионерской площади Санкт-Петербурга открылась XI Рождественская ярмарка. В этом году она проходит под девизом «Петербург объединяет лучшее!». Свою продукцию на ярмарке представляют производители товаров из города на Неве, регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

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Читайте ранее в этом сюжете: Петербург настроился на новогодний лад

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Фоторепортажи ИА REGNUM
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