Воскресенье, 25 Декабря 2016 года
11:44:16 МСК

Эво Моралес помиловал около двух тысяч заключенных

Общество
Президент Боливии уже четвертый раз своим указом одобряет подобную меру

Ла-Пас, 25 Декабря 2016, 05:43 — REGNUM  Почти два миллиона заключенных помиловал президент Боливии Эво Моралес. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает агентство France Press.

В общей сложности боливийский лидер помиловал 1,8 тыс. заключенных. Во время своего выступления он заявил о том, что целью его указа является амнистия или полное или частичное освобождение людей из-под стражи.

Помилование президента распространяется на осужденных сроком менее пяти лет. В эту категорию попадают заключенным возрастом до 28 лет, также матери-одиночки, смертельно больные или люди с ограниченными возможностями. Помилование распространяется и на людей, которые ожидают судебно разбирательства.

В то же время сегодня в тюрьмах Боливии находятся около 15 тыс. заключенных, из которых лишь трети вынесен приговор. Большая часть мест лишения свободы переполнена. А большинство ожидающих решения суда содержатся либо в забитых тюрьмах, либо в исправительных учреждениях.

Напомним, что в феврале 2016 года в Боливии состоялся референдум по внесению изменений в конституцию, которые позволили бы Моралесу переизбираться в четвертый раз. Однако чуть более 51% граждан проголосовали против этого, «за» внесение поправок выступили 48,7%. Моралес признал итоги выборов, но назвал их «победой лжи».

В декабре, как писало El Deber, боливийский лидер согласился с предложением конгресса правящей партии «Движение к социализму» принять участие в президентских выборах в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Боливии осудил США за вмешательство во внутренние дела России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Амнистии и помилования
Главное сегодня
NB!
25.12.16
Появились данные о пассажирах и членах экипажа упавшего Ту-154
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Обломки пропавшего Ту-154 Минобороны РФ найдены в Черном море
КраснодарРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Путину доложили об исчезновении Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
В пропавшем Ту-154 находится Ансамбль песни и пляски имени Александрова
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
СМИ: вылетевший из Сочи Ту-154 пропал с экранов радаров
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Кабмин Турции утвердил соглашение с Россией по «Турецкому потоку»
АнкараТурция Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток» Экономика
NB!
25.12.16
ДНР: ВСУ начали очередное перемирие тремя тысячами обстрелов
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
25.12.16
Белый дом признал, что для США Китай опаснее, чем Россия
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
25.12.16
Дмитрий БуяновКому нужна была война в Афганистане?
КабулАфганистан REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
25.12.16
Трамп: «Израиль потерпел большое поражение в ООН»
ВашингтонСША Палестино-израильские отношения Политика
NB!
25.12.16
Русский ПЕН-центр о письме в защиту Сенцова: Мы ничего Путину не писали
МоскваРоссия Диверсия в Крыму Общество
NB!
25.12.16
СМИ Южной Кореи обвинили Пан Ги Муна в получении взяток
СеулЮжная Корея Организация Объединённых Наций Политика
NB!
24.12.16
Станислав ТарасовКонстантинопольские следы белой русской разведки. Очерк VIII
МоскваРоссия Исторические расследования Политика
NB!
24.12.16
Виктор Грибачев В США заменили Рождество на «праздничное время». Не все
ВашингтонСША Рождество Христово Общество
NB!
24.12.16
Станислав СтремидловскийГотова ли отдаляющаяся от ЕС Варшава начать разговор с Москвой?
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
24.12.16
В Сербии умерла стюардесса, выжившая при падении с 10 километров
БелградСербия Авиапроисшествия Общество
NB!
24.12.16
Юрий ГромыкоКто и как будет преодолевать «хаос оставленных территорий»
МоскваРоссия Особенная Россия Общество
NB!
24.12.16
Владимир ЮгасовПринуждение к государству: Ad majorem Dei gloriam / К вящей славе Божией
МадридИспания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
24.12.16
«Все правильно сказал» — Трамп согласился с Путиным
Нью-ЙоркСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
24.12.16
Самолёт Рогозина со второй попытки приземлился в аэропорту Кишинёва
КишинёвМолдавия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
24.12.16
«Ралли Санта-Клауса» на фондовом рынке США в этом году не случилось
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
24.12.16
Премьер-министр Израиля: «Обама вступил в сговор с бандитами»
Тель-АвивИзраиль Палестино-израильские отношения Политика
ещё главное