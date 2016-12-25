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Прокуратура: Фонд Трампа не может быть закрыт, пока идет расследование

Общество
Для закрытия этой структуры необходимо специальное решение властей штата Нью-Йорк, подчеркнули в прокуратуре

Вашингтон, 25 Декабря 2016, 05:00 — REGNUM  Пресс-секретарь главного прокурора Нью-Йорка Эми Спиталник прокомментировала информацию о закрытии благотворительного фонда избранного президента США Дональда Трампа Donald J. Trump Foundation. По словам Спиталник, фонд не может быть закрыт, пока в отношении него проводится расследование.

Представитель главного прокурора Нью-Йорка отметила, что фонд Трампа еще находится под следствием, и поэтому до окончания расследования его не могут распустить на законных основаниях. Для закрытия организации требуется специальное разрешение властей штата, подчеркнула Спиталник.

В ноябре газета The New York Times писала, что прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении фонда в текущем году. Связно это с подозрениями в том, что структура могла нарушить закон штата об осуществлении благотворительной деятельности.

Ранее ИА REGNUM писало, что новый президент США намерен закруть свой благотворительный фонд, чтобы не допустить конфликта интересом в связи со своей ролью главы государства. Отмечалось, что Трамп уже отдал своим помощниками распоряжение о роспуске фонда.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп распускает свой благотворительный фонд

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