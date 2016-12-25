КС Грузии отменил тюремное наказание за покупку и употребление марихуаны

Тбилиси, , 04:41 — REGNUM Употребление марихуаны «в небольших количествах» не является уголовно наказуемым деянием. К такому выводу пришел конституционный суд Грузии, рассматривая иск грузинского уполномоченного по правам человека, сообщает в субботу, 24 декабря, портал «Грузия Online».

Сообщается, что инициатором отмены наказание за приобретение, хранение и употребление небольших доз марихуаны стал аппарат уполномоченного по правам человек. Грузинские правозащитники усмотрели в соответствующих статьях административного и уголовного кодексов Грузии «суровое и унижающее достоинство человека наказание».

Рассмотрев предоставленные омбудсменом документы, конституционный суд пришел к выводу о том, что запрет на покупку, хранение и употребление «небольшого количества» марихуаны является антиконституционным.

Ранее КС Грузии признал несоответствующим основному закону страны наказание за приобретение и хранение до 70 граммов марихуаны. В ведомстве сочли, что лишение свободы за такое правонарушение является негуманным.

Сообщается, что плавная легализация употребление наркотиков в Грузии продолжится. Следующим этапом в КС намерены рассмотреть вопрос о признании неконституционным наказания за повторное употребление, приобретение, хранение и изготовление наркотических средств в личных целях.