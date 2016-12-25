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Ушел из жизни испанский художник и декоратор Хиль Паррондо

Общество
За свою карьеру он работал над созданием 114 кинокартин, в числе которых «Лоуренс Аравийский», «Доктор Живаго», «Спартак» и другие

Мадрид, 25 Декабря 2016, 03:36 — REGNUM  Испанский художник и декоратор, двукратный победить премии «Оскар» Мануэль Хиль Паррондо и Рико умер в возрасте 95 лет. Он ушел из жизни в Мадриде. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщила газета El Mundo.

Как подчеркивает издание, накануне Рождества, когда все ждут праздника, Хиль Паррондо предпочел оставить этот мир.

Он родился в 1921 году в Астурии, успел принять участие в съемках над 114 кинолент. В том числе знаменитый художник и декоратор работал над знаменитой лентой Дэвида Лина «Доктор Живаго» 1965 года.

Хиль Паррондо получил две премии «Оскар» за лучшую работу художника за 1970 и 1971 годы за фильмы «Паттон» и «Николай и Александра». Также художник получал четыре испанских национальных кинопремии «Гойя». Парррондо не раз приглашали переехать в Голливуд, но он решил до конца остаться на своей родине.

Издание отмечает, что недавно был снят документальный фильм «Добро пожаловать, мистер Хестон», над которым также в качестве арт-директора и дизайнера работал Паррондо. Сам художник всегда говорил о своей работе, что делал «и не плохие, и не хорошие» картины, а работу с известными режиссерами, в первую очередь, везением, уже потом работой.

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