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Трамп распускает свой благотворительный фонд

Общество
...чтобы не допустить конфликта интересов в связи с ролью президента

Вашингтон, 25 Декабря 2016, 03:17 — REGNUM  Избранный президент США Дональд Трамп планирует закрыть свой благотворительный фонд Donald J. Trump Foundation. Делается это в рамках продолжающихся усилий по принятию власти, а также, чтобы не допустить конфликта интересов. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщили в штабе Трампа.

В сообщении отмечалось, что фонд, носящий имя Дональд Трампа, долгое время помогал группам нуждающихся, в том числе и ветеранам, и сотрудникам правоохранительных органов, и детям. Однако избранный президент США принял решение о роспуске фонда, чтобы не допустить даже намека на то, что может иметь какой-то конфликт интересов.

Отмечается, что Дональд Трамп уже отдал своим помощниками распоряжение о роспуске фонда. Сам президент выразил желание помогать нуждающимся другими способами.

Напомним, что ранее сын избранного президента США Эрик Трамп заявил, что прекращает прямые сборы пожертвований для своего благотворительного фонда. По мнению сына Трампа, некоторые благотворители могут использовать его, чтобы приблизиться к его отцу, писало New York Times.

Donald J. Trump Foundation был основан в 1988 году. Его не раз критиковали и даже штрафовали за пожертвования, сделанные в связи с политическими интересами.

В ноябре газета Washington Post писала, что благотворительный фонд Трампа мог нарушить правила работы. Эти правила касаются запрета благотворительным организациям на использование собранных средств для помощи бизнесу владельца или его семьи.

Читайте развитие сюжета: Прокуратура: Фонд Трампа не может быть закрыт, пока идет расследование

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