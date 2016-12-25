Русский ПЕН-центр о письме в защиту Сенцова: Мы ничего Путину не писали

Москва, , 01:29 — REGNUM Всемирная организация писателей (Русский ПЕН-центр) открестилась от письма на имя президента РФ Владимира Путина в защиту осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом заявили в пресс-службе Русского ПЕН-центра «Интерфаксу».

Представители пресс-службы подчеркнули, что «ничего Владимиру Путину не писали». А также обратили внимание на то, что исполком и президент организации в этом не принимали участия, и это не инициатива центра.

Представители Всемирной организации писателей также отметили, что в составе организации есть группа либеральных оппозиционеров. Они пытаются конфликтовать, а также проводят собственную линию. Представители этой группы являются членами центра, но заявления озвучивают самостоятельно и собирают подписи среди единомышленников, сказали в пресс-службе ПЕН-центра.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что более 60 членов Всемирной организации писателей подписали письмо главе РФ с просьбой помиловать Олега Сенцова, осужденного за организацию терактов в Крыму. На странице Русского ПЕН-центра в Facebook говорилось о том, что подписавшиеся просят Путина применить к Сенцову норму закона, позволяющую президенту принимать «решение о помиловании осужденных без признания вины с их стороны, просим использовать все имеющиеся ресурсы и механизмы для скорейшего освобождения нашего коллеги Олега Сенцова».

Олег Сенцов по решению суда РФ был приговорен к 20 годам колонии по обвинению в организации теракта в Крыму. По этому делу были также осуждены и ряд других лиц, в том числе к 10 годам лишения свободы был приговорен предполагаемый сообщник Сенцова Александр Кольченко.

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