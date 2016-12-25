На Украине неизвестные напали на учредителя Крымского музея-заповедника

Симферополь, , 23:43 — REGNUM Информация СМИ о том, что в Херсонской области Украины было совершено нападение на учредителя частного Крымского исторического музея-заповедника «Ларишес» Гуливера Альтина, соответствует действительности. Об этом ИА «Крыминформ» сообщила генеральный директор крымского музея Усние Хатыбова.

«Да, действительно, подтверждаем факт нападения, — сказала Хатыбова. — Сейчас он в отъезде во Франции (где проживает), но уже в начале января вернется в Крым».

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Херсонской области Украины в середине декабря было совершено нападение на учредителя Крымского исторического музея-заповедника Гуливера Альтина, прибывшего в страну с частным визитом.