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Журналистам Петербурга вернули отремонтированный дом

Общество
В отреставрированном здании XIX на Невском проспекте прошла церемония вручения премий
1 / 13 Георгий Полтавченко и Вячеслав Макаров в Доме журналистов
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Георгий Полтавченко и Вячеслав Макаров в Доме журналистов

Санкт-Петербург, 24 Декабря 2016, 22:59 — REGNUM  На Невском проспекте Санкт-Петербурга после многолетнего ремонта и реставрации 24 декабря вновь открылся Дом журналиста.

11 / 13 Дом журналиста на Невском, 70
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Дом журналиста на Невском, 70

Это событие несколько раз откладывалось, чтобы строители и реставраторы, работавшие здесь с 2012 года, смогли всё сделать качественно, бережно сохранив архитектурное наследие и внутреннее убранство.

7 / 13 Интерьеры Дома журналиста
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Интерьеры Дома журналиста

Здание на Невском проспекте, д. 70, было построено в 1830 году архитектором Доменико Квадри по заказу генерала артиллерии Ивана Сухозанета в стиле позднего классицизма. Оно является объектом культурного наследия федерального значения. С 1972 года в нем располагался Союз журналистов Ленинграда, а затем — Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6 / 13 Интерьеры Дома журналиста
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Интерьеры Дома журналиста

Первым мероприятием обновленного Дома журналиста стало вручение Премий правительства Санкт-Петербурга в области журналистики за 2016 год. В церемонии приняли участие губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров.

5 / 13 Уважаемые люди петербургской журналистики
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Уважаемые люди петербургской журналистики

Руководители города перерезали символическую красную ленточку, а затем осмотрели парадную лестницу, главный вестибюль и отреставрированные интерьеры пресс-центра, актового зала, конференц-зала, зала приема гостей.

10 / 13 Интерьеры Дома журналиста
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Интерьеры Дома журналиста

«Дом журналиста — украшение нашего города, великолепный памятник архитектуры федерального значения. Мы приложили все усилия, чтобы обновить этот дом, чтобы он традиционно сохранил свое предназначение», — сказал Георгий Полтавченко.

8 / 13 Интерьеры Дома журналиста
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Интерьеры Дома журналиста

В свою очередь, спикер Вячеслав Макаров высоко оценил качество выполненных работ и отметил, что это здание — действительно знаковое место для петербургских журналистов.

2 / 13 Лауреаты премий правительства Петербурга в области журналистики
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Лауреаты премий правительства Петербурга в области журналистики

В ходе церемонии вручения премий было отмечено, что в уходящем году главными темами конкурса журналистских работ стали проведение «Года кино» и петербургский вклад в импортозамещение.

3 / 13 Михаил Боярский на церемонии в Доме журналистов
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Михаил Боярский на церемонии в Доме журналистов

«Георгий Полтавченко вручил специальный приз губернатора Санкт-Петербурга Ирине Холмовой за создание телефильма «Ленинград 41/44. Северный фронт». Он посвящен событиям блокады, героизму жителей и защитников города», — сообщили в пресс-службе Смольного.

4 / 13 Приз от Смольного ожидает своего лауреата
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Приз от Смольного ожидает своего лауреата

Кроме того, инженеры, строители и реставраторы Дома журналиста были награждены Благодарственными письмами губернатора и председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

13 / 13 Депутат Госдумы Сергей Боярский и театральный деятель Рудольф Фурманов
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Депутат Госдумы Сергей Боярский и театральный деятель Рудольф Фурманов
12 / 13 Дом журналиста открылся после ремонта
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Дом журналиста открылся после ремонта
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