В Испании скончался гитарист группы Status Quo Рик Парфитт Общество В 2016 г. музыкант Рик Парфитт был вынужден приостановить концертную деятельность из-за проблем с сердцем

Мадрид, , 19:39 — REGNUM В Испании в одной из местных больниц скончался гитарист британской рок-группы Status Quo Рик Парфитт, передает телерадиокомпания ВВС. По предварительным данным, причиной смерти 68-летнего музыканта стала тяжелая инфекция, которая появилась у него после осложнений травмы плеча. Отметим, что осенью 2016 года Парфитт был вынужден приостановить концертную деятельность из-за проблем с сердцем.

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