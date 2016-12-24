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В Сербии умерла стюардесса, выжившая при падении с 10 километров

Общество
Она была единственной, кто выжил в той страшной авиакатастрофе
Самолёт DC-9 авиакомпании JAT. 1972
clipperarctic
Самолёт DC-9 авиакомпании JAT. 1972

Белград, 24 Декабря 2016, 15:48 — REGNUM  В Сербии скончалась бортпроводница Весна Вулович, которая попала в Книгу рекордов Гиннеса за падение с высоты 10 тысяч 160 метров. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает Радио и Телевидение Сербии (РТС).

История Весны Вулович очень примечательна. 26 января 1972 года она, будучи двадцатидвухлетней стажеркой попала на рейс «Югославского авиатранспорта» (JAT) Стокгольм — Загреб в качестве стюардессы. На этот рейс она попала по ошибке — вместо нее должна была лететь другая стажерка — Весна Николич.

В Воздушном пространстве ГДР самолет McDonnell Douglas DC-9−32 взорвался. Части самолета упали в горах Чехии. ПО версии государственной безопасности Югославии взрыв на борту устроили хорватские ультранационалисты.

Местные жители обнаружили среди обломков самолета привязанную к своему креслу Весну Вулович — она была жива. Остальные 27 пассажиров и членов экипажа погибли.

Весна получила травмы черепа, переломы обеих ног и таза, переломы дисков позвоночника. Она перенесла несколько операций и десять месяцев была парализована ниже пояса. Весна продолжала работать в JAT, но уже в канцелярии после восстановления от полученных при падении травм.

В 1985 году ей был вручен документ о вхождении в Книгу рекордов Гиннеса. Этот документ ей вручал лично Пол Маккартни.

Детей у Весны не было, развелась она ещё в 1991 году. С тех пор так и жила одна в своей квартире в Белграде. О смерти Весны сообщил её брат, который обнаружил женщину у нее дома, после того, как она несколько дней не отвечала на телефонные звонки.

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