В Калуге строители сдали в эксплуатацию крупнейшую школу области

Калуга, , 12:31 — REGNUM В преддверии Нового года, в Калуге сдана в эксплуатацию крупнейшая в России и самая современная школа области на 1360 мест.

Как сообщили 24 декабря корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки, новое общеобразовательное учреждение в калужском микрорайоне «Кошелев-проект» было построено менее чем за год. Объект был осуществлен на основе государственно-частного партнерства. Стоимость строительства составила около 900 миллионов рублей.

По данным ведомства, новая школа Калужской области общей площадью 25 753 кв.м. — это современный архитектурный проект из нескольких зданий, который включает в себя 67 учебных классов, два бассейна, специально оборудованные залы для музыкальных и спортивно-интеллектуальных занятий, столовые и другую необходимую инфраструктуру. В блоке начальных классов размещаются учебные классы, игровые комнаты для групп продленного дня и два спальных помещения. Первый этаж школы оборудован для обеспечения доступности маломобильных групп.

На территории учебного заведения — открытая спортивная зона общей площадью 4663 кв. метра с десятью спортивными площадками, футбольным полем, отдельными площадками для волейбола, баскетбола и подвижных игр, а также тремя — для игры в теннис.

В феврале 2017 года новая школа примет первых учеников — жителей калужского Правобережья.

Как сообщали корреспонденту ИА REGNUM в управлении образования города Калуги, система образования областного центра включает в себя 113 образовательных учреждений. Это 48 общеобразовательных учреждений, 59 дошкольных учреждений, 6 учреждений дополнительного образования. На 1 сентября 2016 года в школах города обучаются 34 170 человек, в том числе в муниципальных — 33 737 человек. Дошкольные учреждения посещают 19 632 воспитанника в т.ч. муниципальные — 19 505. В системе дополнительного образования детей занято 18 085 человек.

Самый многочисленный контингент, превышающий тысячу человек, в шести общеобразовательных учреждениях: школах, где количество учащихся превышает 1500 человек. В 14 учреждениях количество учащихся уже превышает 800 человек — школы. Общее количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях города продолжает увеличиваться. Уменьшению нагрузки на учебные заведения будет способствовать принятая государственная программы по строительству новых школ. По итогам реализации Программы планируется перевод всех обучающихся общеобразовательных организаций на обучение в одну смену; 100% обучающихся будут переведены в новые или отремонтированные здания школ.

В ближайшие годы в городе планируется также строительство новых школ на ул. 65 лет Победы, в микрорайонах Кубяка и Тайфун (на 1000 мест каждая). Также для решения задачи в центральной части города рассматривается вопрос строительства пристроек к школам №№ 18, 22, 36 и №29. Реализация запланированных мероприятий по выкупу или строительству общеобразовательных учреждений в городе позволит к 2025 году открыть более 7,5 тыс. новых ученических мест.