В Якутии идет подготовка к I съезду депутатов муниципальных образований

Якутск, , 12:17 — REGNUM В пятницу, 23 декабря состоялось заседание Совета председателей представительных органов муниципальных районов и городских округов при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) под председательством Василия Местникова. Основным вопросом повестки заседания стало обсуждение работы по подготовке и проведению I съезда депутатов представительных органов муниципальных образований республики, который запланирован на 29−30 марта 2017 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первым вопросом участники заседания заслушали информацию заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии РС (Я) Александра Власова, который рассказал о предстоящих муниципальных выборах в 2017 году в Республике Саха (Якутия).

«Выборы пройдут в 32 районах и городском округе г. Якутск, будут избраны главы муниципальных районов и столицы нашей республики, главы поселений, председатели и депутаты представительных органов, поэтому необходимо обратить особое внимание на работу по взаимодействию с избирательными комиссиями органов местного самоуправления», — подчеркнул Александр Власов.

С информацией о содержательной части I съезда депутатов представительных органов муниципальных образований республики выступил первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн), председатель оргкомитета Анатолий Добрянцев.

Первый вице-спикер напомнил, что в ноябре распоряжением Председателя парламента Александра Жиркова было принято решение о проведении в марте 2017 года в городе Якутске I съезда депутатов представительных органов муниципальных образований Якутии. В связи с этим был создан организационный комитет, который провел уже несколько совещаний по вопросам подготовки к съезду. В частности, на сегодняшний день разработаны план подготовки и проведения съезда, положение конкурса на разработку логотипа мероприятия и смета расходов. Так, согласно организационному плану будут проведены тематические семинары, «круглые столы» по нормотворческой деятельности представительных органов, по взаимодействию представительных органов с общественными организациями, также запланированы публикации статей, выпуск телевизионных программ и радиопередач в республиканских и муниципальных СМИ.

Далее выступила заместитель председателя постоянного комитета парламента по вопросам местного самоуправления Гульсум Бейсембаева, которая проинформировала о проведении тематических семинаров, «круглых столов» в рамках I съезда депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия).

Участники заседания особое внимание уделили вопросу распределения количества (квоты) делегатов предстоящего съезда, срокам выдвижения делегатов и рекомендациям по составу делегаций районов и городов. По всем этим вопросам выступил председатель профильного комитета парламента, председатель Совета председателей представительных органов муниципальных районов и городских округов при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Василий Местников. Парламентарий поддержал предложения председателей представительных органов по организации и проведению улусных (районных) и поселенческих сессий по избранию делегатов на предстоящий съезд и попросил их в срок до 20 февраля 2017 года подготовить и внести общий список делегатов в оргкомитет.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Александр Жирков, подводя итог встрече, также поддержал предложения представителей муниципалитетов в том, что на съезде должно быть максимальное представительство от улусов и городов республики.

«Каждое муниципальное образование должно самостоятельно определить кандидатуру и количество своих делегатов, и, если будет необходимость, мы будем решать вопрос о выборе другого места проведения съезда с соответствующим количеством мест», — подчеркнул спикер Ил Тумэна.

Кроме этого, Александр Жирков призвал уделить внимание содержательной части съезда, определить четкие направления по каким актуальным вопросам следует проводить форум, чтобы был максимальный результат от проведенной работы. Председатель парламента выделил определенные тезисы, которые должны быть вынесены на рассмотрение съезда. Это разработка проекта нового Закона Республики Саха (Якутия) «О статусе депутата представительного органа местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)», устанавливающего права, обязанность и ответственность депутата представительного органа, а также предусматривающего основные правовые и социальные гарантии при осуществлении полномочий депутата; реализация Федерального закона от 03.11.2015 г. № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части ежегодного предоставления всеми депутатами сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; совершенствование вопроса местных полномочий в экономической сфере, в области развития социальной инфраструктуры муниципального образования, в области строительства и организации транспортного облуживания населения, в области жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, в сфере занятости населения, борьбы с безработицей и социальной поддержки населения, по охране общественного порядка, безопасности, в области обеспечения законности, прав и свобод граждан; внесение соответствующих изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросу роспуска представительных органов муниципальных образований в связи с неисполнением полномочий и другие.

По итогам проведенного заседания принято решение рекомендовать представительным органам муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия):

— в срок до 30 декабря 2016 года обсудить с представительными органами городских и сельских поселений возможность участия делегатов в съезде и внести в Организационный комитет по подготовке и проведению I съезда депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия) решение по количественному составу делегатов от улуса (района);

— в срок до 20 января 2017 года внести предложения по основным постановочным вопросам и по работе семинаров и «круглых столов» I съезда депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия);

— в срок до 10 февраля 2017 года провести заседания сессий (президиумов) представительных органов улусов (районов) и поселений по избранию делегатов на I съезд депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия);

— обеспечить обязательное участие избранных делегатов в I съезде депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия);

— организовать выставку-презентацию представительных органов муниципальных образований района во время проведения съезда 30 марта 2017 года;

— рекомендовать Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) координировать работу по проведению улусных (районных) и поселенческих сессий представительных органов по избранию делегатов и в срок до 20 февраля 2017 года подготовить и внести общий список делегатов I съезда депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия).