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Петербург настроился на новогодний лад

Общество
Праздничная подсветка и украшения будут радовать глаз до 15 января 2017 года
1 / 28 Невский проспект
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Невский проспект

Санкт-Петербург, 24 Декабря 2016, 10:46 — REGNUM  В Санкт-Петербурге завершено оформление города к новогодним и рождественским праздникам. На крупнейших городских магистралях и площадях, в знаковых местах Северной столицы размещены украшения и гирлянды.

2 / 28 Ангел у Дворцовой площади
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Ангел у Дворцовой площади

Городское предприятие «Ленсвет» с начала декабря подключило 4600 новогодних гирлянд и около 8000 праздничных украшений.

3 / 28 Большая Конюшенная улица
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Большая Конюшенная улица

Новогодние огни засияли на более чем 50-ти ёлках в разных районах города. Главную новогоднюю ель Петербурга, установленную на Дворцовой площади, украсили гирлянды общей мощностью 15 киловатт.

9 / 28 Дворцовая площадь
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Дворцовая площадь

Двести светящихся гирлянд размещено на Невском проспекте. Световой фонтан радует глаз на Манежной площади, декоративное панно — в Шкиперском саду.

27 / 28 Фонтан у Адмиралтейства
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Фонтан у Адмиралтейства

Для украшения городских площадей смонтированы и подключены 62 отдельно стоящие праздничные композиции. Примерно 300 праздничных конструкций размещены на опорах наружного освещения.

21 / 28 Звезды на острове Новая Голландия
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Звезды на острове Новая Голландия

Общая мощность новогодней подсветки в городе на Неве составляет 2 мегаватта. При этом, в основном, используются экономичные светодиодные гирлянды, а не устаревшие лампы накаливания.

22 / 28 Зимний сад
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Зимний сад

«Включение и отключение праздничной световой иллюминации города осуществляется централизованно в соответствии с графиком работы наружного освещения города», — отметили в «Ленсвете».

24 / 28 Ростральные колонны
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Ростральные колонны

Праздничная иллюминация в Санкт-Петербурге будет радовать горожан и гостей вплоть до 15 января 2017 года.

23 / 28 Малая Конюшенная улица
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Малая Конюшенная улица
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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