Петербург настроился на новогодний лад

Праздничная подсветка и украшения будут радовать глаз до 15 января 2017 года

Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM В Санкт-Петербурге завершено оформление города к новогодним и рождественским праздникам. На крупнейших городских магистралях и площадях, в знаковых местах Северной столицы размещены украшения и гирлянды.

Городское предприятие «Ленсвет» с начала декабря подключило 4600 новогодних гирлянд и около 8000 праздничных украшений.

Новогодние огни засияли на более чем 50-ти ёлках в разных районах города. Главную новогоднюю ель Петербурга, установленную на Дворцовой площади, украсили гирлянды общей мощностью 15 киловатт.

Двести светящихся гирлянд размещено на Невском проспекте. Световой фонтан радует глаз на Манежной площади, декоративное панно — в Шкиперском саду.

Для украшения городских площадей смонтированы и подключены 62 отдельно стоящие праздничные композиции. Примерно 300 праздничных конструкций размещены на опорах наружного освещения.

Общая мощность новогодней подсветки в городе на Неве составляет 2 мегаватта. При этом, в основном, используются экономичные светодиодные гирлянды, а не устаревшие лампы накаливания.

«Включение и отключение праздничной световой иллюминации города осуществляется централизованно в соответствии с графиком работы наружного освещения города», — отметили в «Ленсвете».

Праздничная иллюминация в Санкт-Петербурге будет радовать горожан и гостей вплоть до 15 января 2017 года.