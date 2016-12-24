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«Саморадикализовался»: гангстер из Финикса стал исламистом и готовил теракт

Общество
Гражданин США арестован и дал признательные показания

Финикс , США, 24 Декабря 2016, 07:05 — REGNUM  Полиция США сообщает о поимке «саморадикализовавшегося» (self-radicalised) боевика, планировавшего осуществить теракт во имя «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает ABC News 24 декабря.

Житель американского Финикса Деррик Томпсон, который также известен под именем Абу Талиб Аль-Амрики, был арестован в Аризоне в начале недели, и сегодня дал признательные показания.

Полиция сообщает, что Томпсон, афроамериканец, ранее судимый за участие в двух вооруженных ограблениях в 2005 году, был выпущен на свободу 1 января 2013 года. Официально он не состоял в какой-либо запрещенной организации и даже не принимал Ислам, однако анализ поисковых запросов Томпсона показал, что уже несколько лет он является «поклонником» радикальной террористической организации.

В 2015 году Томпсон нелегально приобрел огнестрельное оружие и готовился совершить нападение в Финиксе, но не успел.

«Он очень спокойный человек, он и его семья, — сообщил журналистам сосед Томпсона Крис Пула. — Они почти всегда дома».

На свободе у «саморадикализовавшегося» джихадиста остались жена и маленький ребенок, Томпсон может провести в тюрьме несколько десятков лет.

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