Российские военные передали гумпомощь жителям Алеппо и Тартуса

Москва, , 03:56 — REGNUM Российскими военными в Сирии 23 декабря было проведено три акции по раздаче гуманитарных грузов мирным жителям. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В пунктах временного размещения в кварталах Жибрин и Аль-Хамдания города Алеппо было передано в общей сложности семь тонн гуманитарной помои. В школе героя войны Хашима Юсефа в городе Тартус (центре одноимённой провинции) детям было передано около одной тонны подарков к новогодним праздникам.

Сообщается, что для мирных жителей, покинувших восточные районы города Алеппо, также продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Согласно данным Центра по примирению, соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий на сегодняшний день заключены с представителями 1074 населённых пунктов Сирии.

Продолжаются переговоры о прекращении огня с полевыми командирами боевиков в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 94 вооружённых формирования.