За последние шесть лет число бездомных в Великобритании удвоилось

Лондон, , 22:20 — REGNUM Более 4000 бездомных в Великобритании, как ожидается, будут использовать временные приюты на рождество, после того как стало известно, что их число возросло, сообщает Reuters.

Около 13 000 волонтеров будут работать в данных приютах до 30 декабря, обеспечивая всем необходимым нуждающихся.

По данным государственной статистики с 2015 года более 3500 человек в Англии не имели крышу над головой, но кризис значительно увеличил их число.

«В прошлом году количество бездомных выросло на 30%», — заявил Джон Спаркс, исполнительный директор центра временного пребывания, открытого 22 декабря на севере Лондона.

«Эта цифра удвоилась за последние шесть лет», — добавил он.