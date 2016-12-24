Закон о декриминализации побоев детей в семье может быть принят в январе

Госдума планирует принять закон о декриминализации побоев близких родственников в январе 2017 года, на первых пленарных заседаниях, передает РИА Новости слова главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова

Москва, , 21:12 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в пятницу выступил против перекошенных стандартов в ювенальной юстиции, подчеркнув, что бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо. Он также сказал, что «детей лучше не шлепать и не ссылаться при этом на какие-то традиции», существует много других способов воспитания.

«Мы на первом же заседании в январе будем его (законопроект) рассматривать не впопыхах, а с широкой дискуссией, чтобы выслушать все стороны и принять решение сознательно. И я думаю, что в январе мы этот закон примем», — сообщил журналистам Павел Крашенинников.

Депутат пояснил, что Госдума из-за запоздавшего заключения правительства на данный проект закона и перенасыщенной повестки в последние думские заседания приняла решение о переносе его рассмотрения на январь 2017 года."Мы хотим его более осознанно обсудить, и, безусловно, если у нас все пойдет нормально, есть основания говорить о том, что мы в январе это закон примем», — пояснил парламентарий. Данный законопроект был внесен в Госдуму в ноябре этого года группой депутатов от «Единой России» совместно с сенаторами. Профильный комитет Госдумы на своем заседании одобрил данный законопроект и рекомендовал к принятию.

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