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Мордовия наиболее эффективно из всех регионов использует свои биоресурсы

Общество
Одной из главных задач в области экологии правительство республики считает необходимость модернизации системы обращения с отходами
Джузеппе Арчимбольдо. Флора. 1591 Джузеппе Арчимбольдо. Флора. 1591

Саранск, 23 Декабря 2016, 21:09 — REGNUM  Мордовия оказывает наименьшее воздействие на природу и эффективно использует свои биоресурсы. Об этом говорится во втором национальном докладе об экологическом следе регионов страны, подготовленном Всемирным фондом дикой природы России, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве. По результатам доклада, регион признан территорией с самым низким экологическим следом.

Экологический след — мера воздействия человека на среду обитания. В глобальном масштабе он указывает, насколько быстро человечество потребляет природный (естественный) капитал.

«Такой результат особенно приятен, учитывая, что 2017 год объявлен годом экологии. Экологическая безопасность, подразумевающая бережное использование природных ресурсов и защиту окружающей среды, напрямую влияет на качество жизни наших жителей. Для нас это один из главных приоритетов в работе», — заявил глава Мордовии Владимир Волков.

Одной из масштабных задач по улучшению экологической обстановки и укреплению позиций самого экологического чистого региона страны Волков назвал создание мусоросортировочного комплекса с автоматизированной линией оптического сканирования материалов. В ближайшие 2 года в регионе также должны быть построены шесть перегрузочных станций и первая карта полигона твердых бытовых отходов с ежегодной мощностью 280 тыс. тонн.

Отметим, что самую большую нагрузку на природу оказывает Москва, Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ.

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