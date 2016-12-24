В Рязани наградили лучших предпринимателей года

Рязань, , 20:45 — REGNUM В Рязани подвели итоги конкурса «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства». Награды победителям 23 декабря вручил глава администрации города Олег Булеков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Конкурс «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства города Рязани» проводился администрацией города с октября по ноябрь, по шести номинациям: «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в производственной сфере»; «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в сфере услуг»; «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в сфере торговли»; «Лучший социально-ответственный бизнес»; «Успешный старт — успешное развитие»; «Женское предпринимательство». Заявки на участие в конкурсе по итогам работы за 2016 год представили 40 предприятий, из которых 18 стали победителями.

В церемонии приняли участие руководители и представители предприятий малого и среднего бизнеса, принимавшие участие в городском конкурсе.

«Своей деятельностью предприниматели вносят существенный вклад в развитие города, создавая тысячи рабочих мест и предоставляя сотни услуг и товаров», — сказал Олег Булеков.

Глава администрации города также отметил, что предприниматели оказывают большую поддержку в реализации социальных проектов, организации городских благотворительных акциях. Предприниматели своей деятельностью демонстрируют пример активной жизненной позиции, стремление не останавливаться на достигнутом, неустанно развиваться, сказал Олег Булеков.

В тот же день в администрации города были вручены благодарственные письма руководителям предприятий, которые оказали помощь пострадавшим при взрыве бытового газа в доме № 4 по 1-му Осеннему переулку в октябре этого года. Спонсоры помогли пострадавшим предметами первой необходимости, одеждой, обувью. Предприниматели также оказали помощь в ремонте квартир, приобретении необходимой мебели, бытовой техники.