Более 40 тысяч бутылок суррогата изъято в ходе рейдов в Петербурге

Санкт-Петербург, , 14:20 — REGNUM В ходе масштабной операции по выявлению незаконного производства и оборота алкоголя в Санкт-Петербурге уже изъято более 40 тысяч бутылок алкоголя, маркированных поддельными федеральными специальными марками. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе Росалкогольрегулирования.

Как сообщалось, представители этого ведомства совместно с сотрудниками регионального УФСБ России и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти проводят проверки по выявленным ранее местам производства и оборота контрафактного алкоголя. Силовое обеспечение операции осуществляет спецназ ФСБ.

«В ходе мероприятий обнаружено незаконное производство алкогольной продукции во Фрунзенском районе. Нелегальный розлив винодельческой продукции различных наименований осуществлялся на Софийской улице», — сообщили в Росалкогольрегулировании о первых результатах рейда.

Именно на Софийской улице и было обнаружено более 40 тысяч бутылок готовой продукции. Кроме того, складские помещения с поддельной водкой обнаружены в Выборгском районе города. Операция в отношении незаконных производителей алкоголя продолжается.

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