В Милане застрелен гражданин Туниса, подозреваемый в берлинском теракте

Рим, , 14:01 — REGNUM Подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в столице Германии гражданин Туниса убит. Информацию предоставили источники в службе безопасности Италии, сообщает Reuters.

Тунисец Анис Амри убит в перестрелке в пригороде Милана (Италия).

Амри сам спровоцировал перестрелку. Полицейские просили его предъявить документы, но вместо этого он начал стрелять, пишет газета La Repubblica.

При этом тунисец кричал «Аллаху акбар». Перед смертью он ранил полицейского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, похожий на Амри человек был замечен 20 декабря в городе Ольборг (Дания). После этого в Ольборге была начата спецоперация.

Напомним, теракт в Берлине, в ходе которого погибли 12 человек и 48 получили травмы, произошёл 19 декабря. На людей наехал грузовик, водитель которого скрылся. Ответственность за теракт взяли на себя члены группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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