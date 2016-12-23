В Кировске открылся современный Комбинат школьного питания

Кировск, Мурманская область, , 13:52 — REGNUM В Кировске (Мурманской области) состоялось торжественное открытие Комбината школьного питания. Цель проекта — обеспечить питанием все школьные учреждения города, обеспечить его высокое качество и безопасность. Комбинат создан по инициативе и при финансовой поддержке АО «Апатит» и компании «ФосАгро». Активное участие в реализации проекта принимала администрация Кировска, и входящее в группу «ФосАгро» ООО «Корпоративное питание».

ПАО «ФосАгро» инвестировало в реализацию проекта порядка 60 млн рублей.

На церемонии присутствовали заместитель председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Г. Гурьев, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей А. Гурьев, генеральный директор АО «ФосАгро-Череповец» Михаил Рыбников, глава города Кировска Владимир Дядик, директор ООО «Корпоративное питание» Вера Захараш, председатель комитета образования культуры и спорта администрации города Андрей Грецкий, директора и заведующие столовыми школ города.

Директор ООО «Корпоративное питание» Вера Захараш провела презентацию и рассказала об этапах реализации проекта. В здании бывшего детского дома на улице Олимпийской организованы цеха по производству мясных и овощных полуфабрикатов, а также выпечное производство — с применением самого современного оборудования, которое отвечает последним требованиям в области санитарного законодательства. Здесь появились холодильные камеры, и шкафы шоковой заморозки — абсолютно новое современное оборудование. В цехе полуфабрикатов установлены мясорубки, котлетоформовочный аппарат, шпигорезка. В частности, вакуум-упаковочные машины для овощных и мясных полуфабрикатов упаковывают продукцию под вакуум для обеспечения свежести и внешнего вида в течении всего срока годности продукта.

Также предусмотрены специальные складские помещения. Проблема хранения продуктов решена — ведь школьные пищеблоки на это не были рассчитаны. Полуфабрикаты, изготовленные в цеху, будут доставлять в пищеблоки школ Кировска, где уже повара доведут их до готовности. Для этого во все школьные учреждениях города провели подготовительные ремонтные работы, закуплено новое оборудование.

«В преддверии новогодних праздников всегда приятно делать подарки, особенно детям. Сегодня мы даем старт Комбинату школьного питания. Это значит, что все школьники города Кировска будут обеспечены качественным горячим питанием, — отметил в приветственном слове генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей А. Гурьев, — Оснащенность предприятия впечатляет, комбинат будет соответствовать самым высоким требования и всем санитарным нормам. Стоит отметить, что комбинат в состоянии обеспечить питанием школы двух городов, не только Кировска, но и Апатитов. Это еще раз подчеркивает социальную ответственность компании ФосАгро перед жителями городов присутствия.

Андрей Гурьев выразил благодарность всем, кто был причастен к реализации проекта, поздравил с наступающим Новым годом.

Комбинат школьного питания в Кировске уже кормит 3 тыс. детей, но возможности КШП еще больше. В перспективе рассматривается организация питания дошкольников в детских садах.

«Наш город является лидером в области по многим направлениям, а сегодня сделан огромный шаг вперед в организации питания наших детей, — подчеркнул Владимир Дядик, глава Кировска, — Самые современные технологии и оборудование, опыт специалистов «Корпоративного питания» — все это поможет обеспечить вкусной и здоровой едой наших детей. А значит, молодое поколение кировчан будет расти сильным и крепким!»