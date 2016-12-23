Все пенсионеры получат по 5 тыс. рублей в начале 2017 года — Путин

Москва, , 13:47 — REGNUM Все пенсионеры в начале 2017 года получат единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

«Как мы и планировали в начале года выплатим 5 тыс. всем пенсионерам вне зависимости от их пенсионных доходов, всем категориям, включая военных пенсионеров и приравненных к ним», — сказал глава государства.

«Кстати говоря для многих категорий пенсионеров выплата 5 тыс. будет больше, чем возможная была бы индексация в течение года», — указал Путин.