В Новосибирской области из-за мороза закрыли трассы для автобусов

Новосибирск, , 13:46 — REGNUM Движение междугороднего пассажирского транспорта на федеральных автодорогах в границах Новосибирской области закрыто в связи с похолоданием до — 40−45˚С. Об этом ИА REGNUM сообщили в Федеральном управлении автомобильных дорог «Сибирь». Ограничение введено с 17.00 часов местного времени 23 декабря до 09.00 часов 24 декабря. Также закрыты трассы для пассажирского транспорта в границах Кемеровской и Томской областей.

Прогнозируется, что аномальные холода задержатся в Новосибирской области до конца недели, потепление ожидается в воскресенье.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, 24 декабря сохранятся сильные морозы с минимальными температурами до — 40,-45 С. На 17.30 по местному времени 23 декабря в Новосибирске температура уже опустилась до — 27 ˚С.