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Мэр Владимира оказался виновным в вечеринке в школьном бассейне

Общество
Прокуратура закончила проверку по факту пьянки в школе №42

Владимир, 23 Декабря 2016, 13:25 — REGNUM  По итогам проверки вечеринки в бассейне школы №42 в микрорайоне Юрьевец города Владимира прокуратура внесла представление в адрес главы городской администрации Андрея Шохина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Досталось и другим ответственным лицам. К примеру, установлено, что сотрудники ООО ЧОП «Стрела», которые дежурили в этот день, не проверили документы у молодых людей, а также не узнали основания их пребывания в бассейне. В адрес ЧОПа также внесено представление об устранении нарушения.

Поплатились за отдых и компания людей, которые непосредственно устроили вечеринку. Молодые люди были привлечены к административной ответственности за распитие алкогольных напитков и курение в общественном месте. За курения наказаны и должностные лица, которые допустили нарушение закона.

Также нарушения были найдены и сотрудниками управления Роспотребнадзора. Оказалось, что в бассейне нарушались эпидемиологические требования. К примеру, редко проверялось качество воды, не было контроля за паразитологическими показателями, а также персонал бассейна не контролировал соблюдение посетителями правил пользования бассейном.

Однако, как считают в прокуратуре, нарушений бы не было, если бы мэрия контролировала работу школьных бассейнов.

«Выявленные нарушения явились следствием ненадлежащей организации работы администрации города Владимира по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2016 года в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором видно, как группа молодых людей и девушек отдыхает в бассейне. В школе устроили настоящую вечеринку: с алкоголем и девушками в бикини. Позже оказалось, что компания сняла бассейн на несколько часов. По итогам должности лишилась руководитель управления образования Татьяна Ковалькова. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Уже спустя сутки после отставки был назначен новый начальник. Им стала Елена Аксенова, которая до этого возглавляла городское управление по делам молодежи.

Читайте ранее в этом сюжете: Быстро нашли замену: во Владимире назначили главу управления образования

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