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Полицейского в Ленобласти подозревают в получении взятки деньгами и машиной

Общество
По версии следствия, взятка вымогалась за непривлечение к уголовной ответственности

Всеволожск, Ленинградская область, 23 Декабря 2016, 13:50 — REGNUM  Сотрудник уголовного розыска в Ленинградской области, по версии следствия, получил взятку в размере 160 тыс. рублей и стал фигурантом уголовного дела. Об этом 23 декабря сообщили в Следственном управлении СКР по Ленобласти.

Как считают следователи, в городе Сертолово 30-летний оперуполномоченный группы уголовного розыска 88 отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району получил от гражданина, действовавшего в рамках оперативного эксперимента, взятку деньгами, а также документы на автомобиль стоимостью 250 тысяч рублей.

Взятка, по версии следствия, была получена за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя.

Полицейский был задержан на месте сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, с вымогательством, в крупном размере).

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения», — говорится в сообщении СУ СКР по Ленобласти.

По данным регионального главка полиции, подозреваемый требовал у 31-летнего гражданина 450 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности за, якобы, совершение им мошеннических действий при продаже автомобиля. 160 тыс. рублей и сам автомобиль должны были пойти в «зачёт» суммы вымогаемой взятки.

«По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой виновный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — подчеркнули в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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