Дед Мороз подумает над заморозкой тарифов в Петербурге

По его словам, современная политическая обстановка не повлияла на его волшебство

Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM Всероссийский Дед Мороз обдумает возможность заморозки тарифов на общественный транспорт в Санкт-Петербурге, чтобы помочь горожанам. Об этом новогодний старец сообщил сегодня, 23 декабря, корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, стоимость проезда в северной столице с 1 января 2017 года вырастет почти на 30%, за разовую поездку в метро придется платить 45 рублей, в автобусе, троллейбусе и трамвае — 40 рублей.

«Я часто встречаюсь с чиновниками и всё, что в моих силах, стараюсь делать. Надо подумать над этим предложением (о заморозке тарифов — прим.ред.)», — сказал зимний волшебник.

Дед Мороз подчеркнул, что к фактически «замороженным» темпам работ на стройке «Зенит-Арены» в течение последних нескольких лет он отношения не имеет.

Дед Мороз добавил, что предпочитает не вмешиваться в политические вопросы. Тем не менее, по его словам, международные санкции никак не затронули его заграничные поездки и общение с коллегами.

«Санкции не повлияли на моё волшебство, потому что посох у меня отечественный», — сказал Дед Мороз.

Напомним, новогоднее путешествие Деда Мороза по городам России началось 15 ноября. За 48 дней сказочный персонаж проехал тысячи километров в зелёном фургоне с тоннами подарков. 24 декабря Дед Мороз проведет торжества в Петербурге.

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