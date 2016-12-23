В Анголе закончилась самая крупная в мире эпидемия желтой лихорадки

Луанда, , 12:32 — REGNUM В Анголе закончилась эпидемия желтой лихорадки, которая стала самой крупной в мире за последние несколько десятков лет, согласно заявлению министерства здравоохранения Анголы, сообщает 23 декабря Reuters.

За последние шесть месяцев не было зарегистрировано новых случаев заболевания желтой лихорадкой.

Напомним, год назад вспышка заболевания была зафиксирована в Луанде, столице Анголы. Желтая лихорадка распространилась по всей территории Анголы, заболевание также было обнаружено и в соседней Демократической Республике Конго (ДРК). Более 400 человек погибли. Всемирная организация здравоохранения провела кампанию по вакцинации 15 млн граждан Анголы и 10 млн граждан ДРК.

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