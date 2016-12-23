В Омской области главам запретили уезжать из районов

Омск, , 12:25 — REGNUM В Омской области главам муниципалитетов запретили без согласования покидать в новогодние праздники пределы своих районов. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, губернатор Виктор Назаров потребовал от муниципальных глав «личного контроля за ситуацией на вверенной им территории, а также быть на связи в любой момент».

Новогодние праздники для чиновников повод для усиленной работы, а не для отдыха, заявил Назаров. Губернатор велел перевести на усиленный режим все силы и средства, обеспечивающие охрану правопорядка и бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения. «Чтобы люди могли отдыхать спокойно, чиновники должны пахать», — сказал глава региона.

Уточняется, что главы муниципалитетов смогут покинуть района только по согласованию с губернатором и только в случае крайней необходимости. В этот период руководство районом можно будет временно возложить на первого заместителя. При этом главы должны быть готовыми выйти на связь в любой момент.

Кроме того, губернатор региона распорядился обеспечить безопасность детей, это касается и вопросов организации транспортных перевозок в дни школьных каникул на новогодние мероприятия.

Напомним, в Омской области в новогодние праздники правопорядок будут охранять до 5 тыс. сотрудников органов внутренних дел.

В настоящее время в регионе проводятся обследования улично-дорожной сети, подъездных путей и парковок, а также площадок, где планируется проведение развлекательных мероприятий (свыше 1700 объектов). На каждом мероприятии будет организовано дежурство сотрудников органов внутренних дел, МЧС и других правоохранительных структур. В облправительстве уточнили, что в предпраздничные дни будет увеличена плотность нарядов на территории областного центра, на подъездах, прилегающих к крупным торговым центрам, и местам отдыха людей. В новогодние и рождественские праздники к охране правопорядка привлекут до 5 тыс. сотрудников органов внутренних дел и более 2 тыс. человек из числа сотрудников Росгвардии, представителей казачества, работников частных охранных организаций, волонтеров и так далее.

Добавим, в Омской области насчитывается 32 района (26 городских поселений и 365 сельских округов).