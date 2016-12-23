Пятница, 23 Декабря 2016 года
14:29:12 МСК

В Омской области главам запретили уезжать из районов

Общество
Главы муниципалитетов не смогут без согласования покинуть в новогодние праздники пределы своих районов
Новогодняя елка
PixelAnarchy
Новогодняя елка

Омск, 23 Декабря 2016, 12:25 — REGNUM  В Омской области главам муниципалитетов запретили без согласования покидать в новогодние праздники пределы своих районов. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, губернатор Виктор Назаров потребовал от муниципальных глав «личного контроля за ситуацией на вверенной им территории, а также быть на связи в любой момент».

Новогодние праздники для чиновников повод для усиленной работы, а не для отдыха, заявил Назаров. Губернатор велел перевести на усиленный режим все силы и средства, обеспечивающие охрану правопорядка и бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения. «Чтобы люди могли отдыхать спокойно, чиновники должны пахать», — сказал глава региона.

Уточняется, что главы муниципалитетов смогут покинуть района только по согласованию с губернатором и только в случае крайней необходимости. В этот период руководство районом можно будет временно возложить на первого заместителя. При этом главы должны быть готовыми выйти на связь в любой момент.

Кроме того, губернатор региона распорядился обеспечить безопасность детей, это касается и вопросов организации транспортных перевозок в дни школьных каникул на новогодние мероприятия.

Напомним, в Омской области в новогодние праздники правопорядок будут охранять до 5 тыс. сотрудников органов внутренних дел.

В настоящее время в регионе проводятся обследования улично-дорожной сети, подъездных путей и парковок, а также площадок, где планируется проведение развлекательных мероприятий (свыше 1700 объектов). На каждом мероприятии будет организовано дежурство сотрудников органов внутренних дел, МЧС и других правоохранительных структур. В облправительстве уточнили, что в предпраздничные дни будет увеличена плотность нарядов на территории областного центра, на подъездах, прилегающих к крупным торговым центрам, и местам отдыха людей. В новогодние и рождественские праздники к охране правопорядка привлекут до 5 тыс. сотрудников органов внутренних дел и более 2 тыс. человек из числа сотрудников Росгвардии, представителей казачества, работников частных охранных организаций, волонтеров и так далее.

Добавим, в Омской области насчитывается 32 района (26 городских поселений и 365 сельских округов).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год
Главное сегодня
NB!
23.12.16
Олег АйрапетовБыстрой победы в России нет
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
23.12.16
Путин: Освобождение Алеппо — крупнейшая гуманитарная операция современности
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Украина хочет сама экспортировать газ
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
23.12.16
Средства на индексацию пенсий и пособий заложены в бюджете-2017 — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
«Хакеры сказали людям правду» — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Путин признал проблемы, но обещает их победить
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Экономика
NB!
23.12.16
Гонка вооружения: Все происходит по умолчанию — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Глава ПАСЕ Аграмунт посетит Москву в январе
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
23.12.16
Рязанская мэрия расторгла договор на снос дома Циолковского
РязаньРоссия Судьба архитектурного наследия Культура
NB!
23.12.16
Якутяне — Путину: Почему в богатой республике царит крайняя нищета?
ЯкутскРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Почему Польшу захлестнули протесты
ВаршаваПольша Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Яков РудьВойна Украины — большой бизнес олигарха Порошенко
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
23.12.16
Глава ЦРУ: «Ответные» кибератаки на Россию — ниже величия США
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
23.12.16
«Нефть нашла точку баланса»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
23.12.16
«Доллар может проверить на прочность 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевWashington Post: Алеппо – признак упадка США
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту
БернШвейцария Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
В «АЛРОСА» идут массовые сокращения — «руководство ГОКа экономит на всём»
ЯкутскРоссия Безработица Общество
NB!
23.12.16
Госдеп США признал США агрессором
ВашингтонСША Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
23.12.16
Северная Корея считает «смешными» президентские амбиции Пан Ги Муна
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Президентские выборы в Южной Корее Политика
NB!
23.12.16
У РЖД может появиться свой оператор сотовой связи
МоскваРоссия Сотовая связь Экономика
NB!
23.12.16
Девальвация 2.0: Юань потерял еще 28 базисных пунктов
ПекинКитай Курсы валют Экономика
ещё главное