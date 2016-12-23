Судимый за терроризм мужчина обвиняется в разжигании вражды в Петербурге

В 2010 году мужчина был осужден за подготовку теракта в Новгородском кремле

Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM В Санкт-Петербурге ранее судимый за подготовку теракта в Великом Новгороде мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (ст. 282 УК РФ).

Как сообщили 23 декабря в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, подозреваемый, 1973 года рождения, не позднее января 2015 года попросил знакомую, которая не знала о его преступном умысле, опубликовать в соцсети «ВКонтакте» текст, направленный на возбуждение вражды в отношении группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе — сотрудникам правоохранительных органов.

«В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как сообщил ИА REGNUM информированный источник, в прошлом этот гражданин привлекался к уголовной ответственности по обвинению в подготовке теракта и незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

В 2009 году житель Кисловодска Владимир Тимошенко планировал взорвать стену Новгородского кремля, чтобы, по его версии, привлечь внимание к проблемам «России и русского народа». Теракт планировался в дни проведения в Великом Новгороде Ганзейских дней с 18 по 21 июня 2009 года. Накануне готовящегося преступления, 11 июня, Тимошенко был задержан сотрудниками ФСБ.

При обысках в его квартирах в Кисловодске и Великом Новгороде были найдены экстремистские материалы, самодельные бомбы, взрывчатка, боеприпасы, пневматическое и холодное оружие. В мае 2010 года Новгородский областной суд приговорил Владимира Тимошенко к 5,5 годам колонии строгого режима. Теперь мужчине грозит новый срок.