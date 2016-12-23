Скворцову не устраивают темпы сокращения потребления алкоголя в РФ

За 7 лет в 2 раза

Москва, , 12:01 — REGNUM С 2009 года потребление алкоголя в России снизилось почти в два раза. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 декабря заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на заседании Совета Федерации.

«Потребление алкоголя у нас существенно снизилось за последние годы — с 18 литров на душу населения до, фактически, 10,5», — заявил Скворцова.

«Но по ВОС, Всемирной Организации здравоохранения, всё, что превышает 8 — это уже признак очень серьёзной социально напряжённой ситуации», — признала она.

Министерство здравоохранение в этом направлении активно работает, указала глава Минздрава. «У нас есть комплексная программа по борьбе с бытовым пьянством и алкоголизмом — и у взрослых, и у детей», — отметила она.

Отметим, что потребление алкоголя в размере 18 литров на душу населения было зафиксировано в 2009 году.