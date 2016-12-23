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Три новых съезда с ЗСД в Петербурге начнут проектировать в 2017 году

Общество
Строительство может начаться в 2018 году
Мост на Центральном участке ЗСД
Иллюстрация: Nch-spb.ru
Мост на Центральном участке ЗСД

Санкт-Петербург, 23 Декабря 2016, 11:27 — REGNUM  Проектирование трех новых развязок с Западным скоростным диаметром (ЗСД) начнется в Санкт-Петербурге в 2017 году, но строительных работ, вероятно, придется ждать до 2018 года. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщил 23 декабря глава городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

Речь идет о развязках на южной части Васильевского острова со Шкиперским протоком, в Приморском районе в продолжении Шуваловского проспекта и в районе Белоострова.

Сейчас попасть с ЗСД на Васильевский остров можно с помощью только одного съезда на набережную Макарова, но этого явно недостаточно. Строительство дополнительных развязок со скоростной магистралью может затянуться на 2−3 года.

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Напомним, Центральный участок ЗСД торжественно открыли в присутствии президента России Владимира Путина 2 декабря, полностью для движения трасса открылась в ночь с 3 на 4 декабря. Из-за необходимости согласований по тарифу на проезд, до середины февраля 2017 года проезд по Центральному участку ЗСД будет бесплатным.

Западный скоростной диаметр — платная скоростная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Центральный участок Западного скоростного диаметра соединил уже функционирующие Южный и Северный участки ЗСД, сделав возможным сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, примерно за 20 минут.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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